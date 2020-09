CELANO. ALTRO CASO COVID CONFERMATO

Riportiamo il post del Sandaco Santilli

AGGIORNAMENTO COVID.

Mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunica 1 caso positivo al Covid19 di una persona di Celano.

Anche questo caso è riferibile al “contatto stretto” con i primi 2 casi di circa 10 giorni fa. La persona sta bene ed è in quarantena già da diversi giorni. A lei esprimo la massima solidarietà e vicinanza.

Il quadro dei risultati dei tamponi eseguiti di concerto con la ASL e la clinica L’Immacolata sulle persone che hanno avuto un “contatto stretto” con i casi positivi degli scorsi giorni è quasi completato e in via di definizione.

La maggior parte dei tamponi sinora sono risultati negativi.

Tuttavia, potrebbero esserci degli aggiornamenti nei prossimi giorni per chi ripeterà il secondo tampone, ivi compreso i primi casi positivi sottoposti alle cure del caso.

La situazione rimane sotto controllo, poiché i casi sono circoscritti a ceppi familiari ben definiti e che teniamo sotto rigida sorveglianza.

CONTINUIAMO A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.