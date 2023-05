CELANO. ANCHE QUEST’ANNO UTILIZZO GRATUITO DI SPAZI PUBBLICI ESTERNI (DEHORS) PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI. È IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO

Le bizzarre e mutevoli condizioni meteorologiche di questi giorni non hanno impedito all’amministrazione comunale di Celano di adottare un importante provvedimento concernente l’espletamento delle attività commerciali all’aperto. Dando seguito ad un atto deliberativo di Giunta comunale, infatti, anche per il 2023 e per il 4º anno consecutivo, sarà possibile occupare spazi pubblici esterni in forma gratuita per lo svolgimento della propria attività economica all’aperto.

Lo rende noto il Sindaco ing. Settimio Santilli attraverso i canali social che aggiunge: “Con tale decisione l’amministrazione comunale ha voluto dare un ulteriore segnale di vicinanza e di attenzione ad un settore che negli ultimi periodi sta pagando la crisi, non solo di carattere economico”.

“Lo scorso anno – prosegue il Sindaco Santilli – abbiamo provveduto ad approvare il nuovo regolamento per l’installazione dei dehors, indicandone gli elementi d’arredo e le caratteristiche principali, mentre quest’anno per l’installazione dei dehors stagionali successiva appunto a quella dello scorso anno, abbiamo semplificato la domanda.

Basterà infatti, inviare il modulo compilato (con marca da bollo da 16 euro) e trasmetterlo online al SUAP impresaperungiorno. Il modulo da compilare in modo semplice è scaricabile dal Portale trasparenza del Comune di Celano, Modulistica, domanda occupazione suolo pubblico successiva alla prima autorizzazione dehors tipo 1.”