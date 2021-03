CELANO. L’ASSOCIAZIONE COSTANZI RICORDA PADRE CORRADO SIGNORE

L’ Associazione Osvaldo Costanzi in occasione della ricorrenza della morte di Padre Corrado Signore, avvenuta il 7 Marzo 1998, lo vuole ricordare con una messa celebrata da Padre Ausilio nella Chiesa di S. Maria Valleverde Domenica 7 Marzo ore 17.00.

“ Ogni anno la nostra Associazione ricorda la figura e l’opera del grande Benefattore che ha lasciato alla nostra Città tante opere di natura sociale e soprattutto un grande patrimonio come la Clinica Immacolata”, spiega il presidente dell’associazione Ilio Nino Morgante. “ Padre Corrado andò in America a trovare i soldi per costruire la casa di cura. Nel 1955 riuscì ad inaugurare la Clinica Immacolata a Celano con 40 posti letto. Nel 1976 inaugurò la nuova Casa di Cura; così Padre Corrado aveva raggiunto il suo obiettivo, cioè quello di curare i malati a Celano. Ricordo che quando ormai avanzava l’età, la sua grande preoccupazione era il futuro della gestione della struttura sanitaria. Ecco perché’ mi auguro che i nuovi proprietari possano ridare un rilancio alla clinica così importante per l’intero territorio, sia per il personale occupato che per i servizi che offre alla cittadinanza”.