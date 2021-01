CELANO. ATTENTATO AI DUE IMPRENDITORI, I CARABINIERI PASSANO AL SETACCIO IMMAGINI E SOCIAL PER TROVARE INDIZI UTILI ALLE INDAGINI

Messaggi sui social e visione dei filmati di diverse videocamere di sorveglianza, private e pubbliche per tentare di dare un volto a chi la notte tra 4 e il 5 gennaio, ha piazzato due bombe carta sotto le auto di due imprenditori celanesi.

I carabinieri della compagnia di Avezzano e quelli della stazione di Celano non stanno lasciando nulla al caso. Da giorni si susseguono sopralluoghi dei militari nelle zone dove si sono verificate le due esplosioni, in via Giuseppe del Pezzo, quartiere Campo Ciccotti e Coste Aia.

I militari stanno prendendo visione delle telecamere che si trovano nelle due zone, oltre a questo anche la rete è passata al setaccio, in particolare alcuni messaggi comparsi sui social.

Un fatto, quello accaduto a Celano, che ha suscitato molto scalpore tra la popolazione.