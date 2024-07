CELANO. BANDO PER ASSEGNAZIONE ALLOGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI PER QUASI 7 MILIONI DI EURO IN CORSO SUGLI IMMOBILI

Dopo oltre 20 anni è stato pubblicato il bando per la formazione della graduatoria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, riferita a quelli di risulta o che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della nuova graduatoria.

Questo grazie a un lavoro complicato e certosino di circa due anni con un censimento reale e complesso sugli alloggi per verificare i reali aventi diritto e chi no, che ha consentito di liberare diversi alloggi e al contempo di mettere a ruolo di pagamento coloro che hanno i requisiti.

In questo modo l’amministrazione si trova ora nelle giuste condizioni di poter fare un bando per l’assegnazione degli alloggi rimasti liberi secondo determinati requisiti esplorabili nello stesso bando pubblicato sul sito del Comune di Celano.

A questo bisogna aggiungere investimenti per circa 7.000.000 € per riqualificare diversi alloggi ERP.

La ripartizione degli interventi riguarda in particolare la riqualificazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica presenti in Via Tribuna, per oltre 3,5 milioni di €, via Camilla Peretti in località stazione per circa 1,2 milioni di euro e infine via della Repubblica per circa 700.000 €.

A questi si devono aggiungere 1.350.000 € di interventi negli alloggi in via Risorgimento, via Delle Libertà e Piazza Caduti del 30 Aprile di proprietà ATER ed espressamente indicati dalla amministrazione comunale.

“Sulla riqualificazione degli alloggi ERP si stanno investendo somme di denaro importanti come non mai, con interventi definitivi che garantiranno abitazioni sismicamente a norma, ecosostenibili e con i massimi confort. Una iniziativa con una duplice valenza: garantire un alloggio decoroso e sicuro alle famiglie in difficoltà e dare una boccata di ossigeno al comparto edile e all’economia locale – ha dichiarato l’avvocato Silvia Morelli presidente del Consiglio, con delega alle politiche sociali – l’amministrazione comunale continuerà a essere vigile e proattiva, esplorando tutte le possibili fonti di finanziamento per fornire risposte sempre più efficaci alle esigenze della nostra comunità.”

L’avvocato Morelli sottolinea ancora l’importanza di questa iniziativa non solo come intervento edilizio, ma anche come un chiaro impegno politico verso l’equità sociale e la giustizia abitativa.

“Questi interventi rappresentano un passo cruciale nella nostra visione di una città inclusiva, dove ogni cittadino ha il diritto a un alloggio dignitoso. È una dimostrazione concreta del nostro impegno a ridurre le disuguaglianze e a promuovere il benessere di tutti.”

La riqualificazione condotta fino ad oggi dall’attuale amministrazione comunale non si limita solo all’aspetto abitativo, ma include anche interventi per migliorare gli spazi pubblici, potenziando le infrastrutture e i servizi essenziali, con l’obiettivo di creare un ambiente urbano più vivibile e sostenibile per tutti.

“Stiamo lavorando per una città che non lascia indietro nessuno, dove il progresso è misurato dalla capacità di rispondere ai bisogni di tutti i cittadini”, ha concluso il Sindaco. “Questo finanziamento è solo l’inizio di una serie di iniziative che ci porteranno verso una comunità più giusta, inclusiva e solidale” – conclude Morelli.