CELANO. CALCI E PUGNI ALLA MOGLIE, E INVEISCE CONTRO I CARABINIERI ARRESTATO 37ENNE DEL POSTO 

). La scorsa notte i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 37enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in danno della moglie.

L’arresto scaturisce nella flagranza di reato ravvisata dai carabinieri sopraggiunti al verificarsi dell’aggressione dell’uomo nei confronti della consorte. La donna, aggredita con calci, pugni e testate su tutto il corpo, è riuscita a richiedere l’intervento dei militari dell’Arma che l’hanno immediatamente tutelata fronteggiando anche gli atteggiamenti minacciosi dell’aggressore rivolti nei confronti dei militari stessi.



Il pronto intervento della pattuglia ha evitato ogni possibile degenerazione dell’episodio di violenza. Gli operatori hanno così neutralizzato la reazione del 37enne, ponendolo in condizioni di non nuocere a nessuno dei presenti.

La pattuglia del Comando Stazione, già intervenuta in passato per analoghi fatti che portarono la Magistratura all’emissione di provvedimenti a tutela della parte offesa, ha quindi arrestato l’aggressore nella flagranza di reato per maltrattamenti nei confronti della coniuge. L’uomo dovrà anche rispondere del reato di minacce a pubblico ufficiale.



In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, richiesta dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano, l’uomo è stato trasferito in carcere.