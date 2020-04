CELANO. CARABINIERI ARRESTANO LADRI AUTORI DEI RECENTI FURTI

Celano. I carabinieri hanno arrestato due persone, presunte responsabili di alcuni furti commessi negli ultimi giorni. Soddisfazione in città per la brillante operazione dei militari dell’Arma. Su facebook molti i post di ringraziamento, tra i tanti anche quello dell’Assessore Ezio Ciciotti.

Complimenti al comandante della stazione dei Carabinieri di Celano PIETRO FINANZA, per la splendida operazione condotta insieme ai suoi colleghi, che questa mattina ha portato all’arresto di due persone,

sospettate di essere gli autori dei furti compiuti a danno di alcune attività commerciali di Celano, chiuse a causa dell’emergenza COVID-19. Come cittadino e amministratore di questa Città rivolgo il mio più sentito ringraziamento ai Carabinieri, e a tutte le forze dell’ordine che in questo momento di emergenza stanno assicurando tranquillità e sicurezza alla/e nostra/e comunità.