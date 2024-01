CELANO. CHIUDE LA STORICA ATTIVITÀ DI MAURIZIO LUMACONE, LA CITTÀ GLI CONSEGNERA’ UN MERITATO RICONOSCIMENTO

Dopo tanti anni di attività chiude la storica bottega di Maurizio Lumacone in via Roma a Celano. Lumacone si godrà la meritata pensione, la notizia della chiusura del suo negozio di alimentari lascia un vuoto nella comunità celanese.

Uno di quei piccoli negozi che rappresentava anche un luogo di incontro per i suoi clienti, la classica piccola attività di città apprezzata da tutti.

“Maurizio Lumacone con la sua splendida famiglia ha rappresentato per decenni a Celano la tipica “bottega”, non solo come struttura dove acquistare generi alimentari, ma anche come punto di riferimento sociale e ricreativo, tale è stato il suo modo simpatico, umano e unico di fare commercio, sempre con la battuta pronta”. È stato il commento del Sindaco Settimio Santilli. “Era infatti un piacere fare visita alla sua bottega non solo per fare acquisti, ma anche per farsi una risata, per distendere gli animi, per stare insieme, un modo di fare commercio che è sempre più raro e che mancherà tanto alla nostra comunità. Ecco il perché oggi la città di Celano nell’augurargli una serena e meritata pensione gli renderà merito con la consegna di un riconoscimento per aver svolto il suo lavoro con tanta professionalità, dedizione ed umanità”.

A Maurizio e la sua famiglia gli auguri della redazione del Faro24.it.