CELANO CITTÀ CARDIOPROTETTA – CORSI BLS-D

Iniziamo la prima parte del progetto “Celano Città Cardioprotetta”. Partiranno sabato i corsi gratuiti per l’utilizzo dei defibrillatori e verranno svolti dalla Scuola “Sapere Aude” presso i locali del centro vaccinale in Via Stazione. Nelle tre date individuate 6-7 e 23 agosto saranno formati i primi 90 cittadini che hanno presentato la domanda. A conclusione di ogni singolo corso, della durata di sei ore, i partecipanti riceveranno l’attestazione di frequenza e la conseguente abilitazione all’uso del defibrillatore. La consegna dei 13 defibrillatori è prevista per la fine del mese di agosto a cui seguirà la successiva installazione.