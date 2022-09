CELANO CITTÀ CARDIOPROTETTA: INAUGURATO IL DEFIBRILLATORE ALLA SCUOLA D’ANNUNZIO

Procede nel rispetto della tabella di marcia, programmata dal Vicesindaco Piero Ianni, la campagna per l’installazione dei defibrillatori in vari luoghi della Città. Questa mattina, infatti, il Vicesindaco Ianni e l’Assessore all’Istruzione Lisa Carusi, hanno inaugurato il dispositivo DAE posto nello spazio antistante l’edificio scolastico “G. D’Annunzio”. Ricordiamo che i defibrillatori da installare in Città sono 13 e rientrano nel progetto Celano Città Cardioprotetta.

“L’installazione di questo ulteriore dispositivo – dice il Vicesindaco Ianni – assume un’importanza particolare perché va a coprire una zona della Città frequentata anche dai bambini e dai loro genitori. Come ho già avuto modo di dire, il nostro obiettivo primario, ovvero accrescere e potenziare la rete di protezione, proseguirà fino alla copertura totale della Città”.

“Non posso che esprimere soddisfazione – sottolinea l’Assessore Carusi – per questo importante progetto. La partecipazione del mondo della scuola all’inaugurazione odierna assume un significato particolare. Si è voluta porre l’attenzione sulla prevenzione e sul tema della salute, con la finalità di accrescere la consapevolezza e sensibilizzare le nuove generazioni rispetto a tematiche così importanti.”