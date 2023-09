CELANO CITTÀ SEMPRE PIU’ PROTETTA. POTENZIATO IL NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, 73 TELECAMERE POSIZIONATE ALL’INTERNO DELL’INTERA AREA COMUNALE

Passi avanti per il potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale. Con la definizione del nuovo progetto prosegue l’impegno per garantire maggior sicurezza e serenità per i cittadini di Celano. A pieno regime, infatti, saranno ben73 le telecamere dislocate su tutto il territorio, comprese le frazioni si Strada 14 e Borgo Ottomila.

Il nuovo progetto, che va a potenziare notevolmente il sistema già esistente, è stato illustrato nel corso di un incontro con i mass media svoltosi nella stazione di videsorveglianza, allestita all’interno dell’ex centro vaccinale di via Stazione, che è diventa la nuova sede della Polizia locale Marsica.

All’incontro, culminato con una visita alla nuova e attrezzatissima sede operativa hanno partecipato il Sindaco di Celano, ing. Settimio Santilli, il Comandante della polizia locale Marsica, avv. Luca Montanari, il dirigente della Spee, ing. Gino Zuppella, il comandante della locale stazione dei Carabinieri Pietro Finanza e i componenti dell’amministrazione comunale.

“L’Amministrazione comunale ha creduto fin da subito in questo progetto – ha detto nella sua introduzione il Comandante Montanari – e va dato atto anche alla società Spee di aver eseguito il lavoro con grande professionalità. Delle 73 telecamere 12 saranno dotate di intelligenza artificiale, cioè in grado di creare anche delle statistiche sul movimento degli autoveicoli in entrata e uscita dalla città. Un ‘altra novità è quella del check in quasi in tempo reale per evitare che le telecamere possano avere inconvenienti e quindi essere poco utilizzabili ai fini preventivi e di indagine”.

Il Sindaco Santilli ha dapprima ringraziato la polizia locale e i carabinieri per il pregevole lavoro svolto durante il periodo festivo “con un gran numero di visitatori e soprattutto di giovani”.

“Crediamo nel progetto – ha proseguito il Sindaco – e nel buon risultato dell’investimento di 150 mila euro che il Comune ha stanziato per il sistema con l’auspicio che possa garantire ai cittadini una sicurezza reale ma anche divenire un importante strumento di prevenzione e di dissuasione a commettere atti delittuosi. Con questo progetto si vanno ad aggiungere 38 telecamere a quelle già esistenti e in piena operatività saranno quindi 73 le telecamere di videosorveglianza a disposizione delle forze dell’ordine per ogni evenienza”. Ha chiuso il giro degli interventi l’ingegnere Gino Zuppella della Spee, azienda leader nel mercato della sicurezza delle aree urbane, che ha spiegato come questa opera “darà lustro non solo a Celano ma a tutto il territorio, potendo usufruire di un innovativo modello di sicurezza e di monitoraggio