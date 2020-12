CELANO. COME DA ORDINANZA REGIONALE TORNANO A SCUOLA ANCHE SECONDA E TERZA MEDIA

n base all’ordinanza n. 106 del 6 dicembre firmata dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, da domani, mercoledì 9 dicembre, le classi seconde e terze medie torneranno a svolgere le lezioni con la didattica in presenza.

Il Dirigente Scolastico Massimo Pizzardi ha recepito le disposizioni regionali con apposito decreto, pertanto anche a Celano da domani tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, tutte le classi della Scuola Primaria e tutte le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado svolgeranno le lezioni con la didattica in presenza nel rispetto di tutte le misure Anti COVID già in vigore. “Non appena emanata l’ordinanza regionale ci siamo attivati” dichiara la delegata all’Istruzione Lisa Carusi, “per la riattivazione a pieno regime dei servizi legati al trasporto scolastico, alla vigilanza esterna alle scuole e alla refezione scolastica per fare in modo che il rientro in classe da parte dei ragazzi della seconda e terza media avvenga regolarmente e in condizioni di sicurezza”.