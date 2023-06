CELANO. CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI. ASSESSORE CARUSI: UN INCORAGGIAMENTO A PROSEGUIRE GLI STUDI

“Anche quest’anno il Comune di Celano assegnerà le borse di studio agli studenti meritevoli”.

E’ quanto rende noto Lisa Carusi, Assessore comunale all’Istruzione, che aggiunge: “La concessione della borsa di studio è un opportuno riconoscimento dei meriti di quegli studenti che si siano distinti per impegno e costanza per tutto il ciclo di studi, con l’auspicio che essa possa rappresentare uno sprono ad andare avanti con determinazione per coronare le legittime aspirazioni dei medesimi”.

In base a quanto stabilito nella delibera di adozione del provvedimento, potranno richiedere l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore con una votazione di 10/10 e gli studenti degli istituti superiori diplomati con la votazione di 100/100. Le borse di studio ammontano a 350 euro per le scuole medie inferiori (400 euro per gli studenti con lode). Per i diplomati degli istituti superiori la borsa di studio è di 400 euro (450 euro per gli studenti diplomati con lode).

La domanda per il riconoscimento, presentata su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Celano entro il 30/07/2023. E’ possibile, inoltre, inviare la domanda tramite raccomandata AR, oppure mediante PEC all’indirizzo comune.celano@pec.it

“La borsa di studio comunale, costituita da un contributo di natura economica, mira inoltre a concedere un piccolo sostegno ai genitori nel delicato e determinante compito della formazione scolastica dei propri figli”, conclude l’Assessore Carusi.