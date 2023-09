CELANO. CONCLUSO IL VIAGGIO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE E DELL’ASSOCIAZIONE COSTANZI A MALTA. LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SILVIA MORELLI HA INCONTRATO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GEORGE VELLA

È giunto al termine il viaggio della delegazione celanese a Malta, presso la Città di Zejtun, gemellata dal 2007 con Celano. In rappresentanza dell’amministrazione la Presidente del Consiglio comunale Silvia Morelli, delegata dal Sindaco Settimio Santilli, accompagnata dall’Associazione Osvaldo Costanzi, che lo scorso maggio 2023, presso la Sala Consiliare di Celano, ha siglato con l’Associazione Beland un patto d’amicizia.

La Presidente del Consiglio Comunale ha incontrato il Presidente della Repubblica di Malta Sua Eccellenza dott. George Vella e ha partecipato agli eventi istituzionali dedicati all’Olio, consegnando le monete dell’Anno Federiciano coniate in occasione della ricorrenza degli 800 anni dalla distruzione di Celano, ricordando e sottolineando la deportazione dei celanesi proprio nell’isola di Malta.

È stato, inoltre, ricordato il Beato Tommaso da Celano, primo agiografo di San Francesco d’Assisi, del quale è stato rinvenuto, proprio in questi giorni, un suo ritratto custodito nel convento dei frati presso la Baia di San Paolo. Testimonianza che anche a Malta il frate celanese è molto venerato. Non poteva mancare la visita al cimitero di Zejtun, con la deposizione di un mazzo di fiori al Sindaco John Attard e in ricordo di tutti i caduti in guerra.

Un ringraziamento va alla Sindaca di Zeytun Maria Doris Abela, alla Consigliera comunale Stephanie Fenech, alle istituzioni, al segretario dell’associazione Beland Anton Aquilina e alle associazioni maltesi per l’accoglienza. Grazie anche al Presidente dell’Associazione Osvaldo Costanzi Ilio Nino Morgante e al Vicepresidente Ezio Ciciotti.