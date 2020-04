CELANO. CONFERMATO UN ALTRO CASO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS

Il Sindaco Settimio Santilli:

È appena arrivata la nota ufficiale della Asl nella quale mi è stato comunicato un altro caso accertato Covid19 di una persona di Celano.

Il caso è collegato al contagio avvenuto nella Clinica San Raffaele di Sulmona.

Sempre nella Clinica San Raffaele di Sulmona abbiamo pazienti di Celano con cui sono in contatto che da giorni/settimane erano e sono tuttora ricoverati per altre patologie pregresse legate alla deambulazione e ai quali sono stati fatti tamponi, il cui esito ancora non è stato comunicato.

Sono in contatto da giorni con la persona contagiata, che avvertiti i primi sintomi si era già messa in quarantena volontaria da tempo e lo è tuttora. A lui sin d’ora a nome della Città di Celano che rappresento formulo i migliori auguri di pronta guarigione.

Come già fatto ieri vi rinnovo il monito alla massima prudenza ed attenzione.

DOVETE RIMANERE NELLE VOSTRE CASE E RISPETTARE LE REGOLE,

SOLO COSÌ USCIREMO AL PIÙ PRESTO DA QUESTO INCUBO.

FORZA CELANO.