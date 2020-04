CELANO. CONSEGNA BUONI SPESE E PACCHI DI PRIMA NECESSITA’, IL SINDACO SANTILLI: IL NOSTRO OBIETTIVO È STATO QUELLO DI POTER FAR PASSARE UNA PASQUA DIGNITOSA A TUTTI NESSUNO ESCLUSO

Oltre 100 tra buoni spesa e pacchi di bene di prima necessità consegnati in pochi giorni a Celano. La macchina della solidarietà in città viaggia a pieno regime con diversi volontari e dipendenti del comune impegnati a far si che tutti gli aventi diritto ovviamente, possano al più presto ricevere questi beni di prima necessità e passare una Pasqua serena nonostante il periodo di emergenza che stiamo vivendo.

“Si sta lavorando in sinergia con i volontari”, ha spiegato il sindaco di Celano Settimio Santilli, “la protezione civile si sta occupando, tra le altre cose, della consegna dei pacchi, la misericordia invece è preposta alla consegna dei casi che sono in quarantena. A loro si aggiunge il lavoro molto impegnativo degli assistenti sociali che non si stanno risparmiando da giorni. Il nostro obiettivo è stato quello di poter far passare una Pasqua dignitosa a tutti nessuno escluso, tanto è vero che già da giorni i buoni spesa sono stati già spesi preso gli esercenti convenzionati”.

Ma non è l’unica azione messa in campo dal comune di Celano, il sindaco ha spiegato che è attivo il numero del COC, per la prescrizione e consegna di medicinali di fascia A, ovvero senza esborso di denaro, coordinato dal medico Dottor Francesco Ulanio in stretta collaborazione con gli altri colleghi, un sistema snello ed efficiente che sta avendo un responso molto positivo.