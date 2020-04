CELANO. CONSEGNA GRATUITA MASCHERINE CHIRURGICHE AI CITTADINI PER LA “FASE 2 DI RIAPERTURA”

Giovedì 23 Aprile partirà la consegna delle mascherine donate al Comune di Celano ed organizzata per zone, comprendenti tutte le strade di Celano, per oltre 5.000 nuclei familiari; ogni famiglia riceverà nella cassetta postale una busta con timbro del Comune di Celano con all’interno numero 3 mascherine, la distribuzione avverrà tramite volontari della Protezione Civile del Comune di Celano e delle Guardie Ambientali d’Italia sezione Marsica; il personale sarà identificabile da divise ufficiali e pettorine.

A renderlo noto il Sindaco di Celano Settimio Santilli.

In caso di mancata consegna si pregano i gentili concittadini di contattare il numero della Protezione Civile 329/2986178; Celano ha una superficie territoriale molto estesa, ragion per cui la distribuzione durerà diversi giorni, fino all’approssimarsi della prevedibile “FASE 2” del 3 maggio.

La donazione delle mascherine sicuramente utili dal momento della riapertura, è un gesto simbolico per invitarvi a mantenere alta l’attenzione ognuno per se stesso e per gli altri, rispettando le regole e soprattutto il distanziamento sociale che, seppur doloroso, è il primo passo per ritornare al più presto a riabbracciarci l’un l’altro.

FORZA CHE CE LA FACCIAMO!