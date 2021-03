CELANO. CONTROLLI ANTICOVID, LA POLIZIA LOCALE SANZIONA 4 ESERCIZI COMMERCIALI

Gli agenti della Polizia Locale di Celano, coordinati dal comandante Giuseppe Fegatilli, impegnati nel controllo del territorio e dell’applicazione delle norme in materia di Covid, hanno sanzionato i titolari di 4 esercizi commerciali, del centro e della periferia della Città, per inosservanza della normativa in materia di Covid.

Gli agenti hanno trovato delle persone a consumare all’interno di alcuni bar. I titolari sono stati sanzionati con una multa da 400 euro, ora, come prevede la normativa in materia, potrebbero incorrere anche nella chiusura per 5 giorni.