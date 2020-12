CELANO. CORONAVIRUS, 12 PERSONE POSITIVE NELLA RESIDENZA PER ANZIANI SANTA MARIA VALLEVERDE

“Tra ieri l’altro e ieri abbiamo avuto in totale 12 nuove persone risultate positive al tampone molecolare Covid 19 tutte riferibili alla residenza per anziani Santa Maria Valleverde, mentre 34 persone sono guarite ed escono definitivamente dalla quarantena” ha scritto il Sindaco Settimio Santilli sulla sua pagina FB.

Gli attuali positivi nel comune di Celano scendono a 100; i ceppi familiari ATTUALI interessati dalle positività scendono a 32

Anche nella Residenza per Anziani Santa Maria Valleverde, come in altre strutture analoghe, purtroppo sono stati riscontrati casi positivi al Covid-19.

Sono in costante contatto con la direzione della stessa struttura per ogni aggiornamento del caso sulla gestione dei pazienti.

La direzione della Residenza è a sua volta in stretto contatto e sinergia con i medici dell’unità USCA e della ASL che la coadiuvano nel monitoraggio dei pazienti.

La situazione per il momento rimane sotto rigido controllo da parte delle autorità sanitarie preposte.