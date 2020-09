CELANO. CORONAVIRUS, SANTILLI: BASTA FALSE NOTIZIE, ECCO I DATI UFFICIALI

A scanso di equivoci e soprattutto di tante chiacchiere e notizie false, destituite di ogni fondamento e atto ufficiale, ma corroborate solo da beceri pettegolezzi che non capisco a cosa mirino, se non a creare forte panico e destabilizzazione, oltre che gratuita cattiveria riversata sulle persone, comunico che i dati AD OGGI dei recenti positivi al Covid a Celano sono 4, a cui si aggiungono 3 residenti a Celano di origine macedone di circa 10 giorni fa, la cui sorveglianza speciale terminerà il 9 settembre.

TOTALE DEI CONTAGIATI 7

Circa 100 tamponi a cui si sono sottoposti diversi cittadini venuti a contatto con i contagiati sono ufficialmente negativi.

Sono SOLO i medici a dirci quel che bisogna fare sanitariamente. Hanno studiato e studiano per questo. Ad ognuno la sua professione.

Tutti i contagiati stanno bene e sono sotto stretta e attenta sorveglianza della ASL, che monitora anche i loro contatti e famiglie.

C’è solo da stringersi forte intorno a loro e augurargli una pronta guarigione, perché nessuno se lo va a cercare il virus.

Abbiate fiducia di quel che comunica il Sindaco corroborato da atti ufficiali notificati dalla ASL.

Sono 6 mesi che combattiamo insieme il virus, con reciproca fiducia, con reciproco rispetto e gran senso di unione. Dobbiamo continuare a farlo.

L’UNICA ARMA PER COMBATTERE IL VIRUS È IL RISPETTO DELLE REGOLE PER NOI E PER GLI ALTRI.

RESPONSABILI PIÙ DI PRIMA CE LA FACCIAMO.