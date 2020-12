CELANO: DALL’8 DICEMBRE FINO AL 10 GENNAIO PARCHEGGIO GRATUITO SULLE STRISCE BLU

L’ultima iniziativa adottata dall’Amministrazione comunale di Celano, da sempre in primo piano in questa difficile e complessa fase emergenziale, è l’istituzione della sosta gratuita anche per quanto riguarda i parcheggi contrassegnati dalle strisce blu. Secondo le intenzioni dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Settimio Santilli, con tale provvedimento, di durata temporanea e rivolto a tutti i cittadini, si vuole agevolare il flusso degli spostamenti in modo più agevole, sperando che così facendo l’economia locale possa godere di una boccata d’ossigeno, soprattutto in questo periodo dedicato anche allo shopping natalizio.

Sull’argomento interviene la delegata al Bilancio Cinzia Contestabile la quale dichiara: «Si tratta di un concreto sostegno amministrativo con la speranza che i commercianti possano incrementare le vendite in questo periodo difficile, approfittando delle festività natalizie, in modo da ripristinare e rivitalizzare, per quanto possibile, l’economia cittadina».

Insomma, l’Amministrazione comunale celanese non intende abbassare la guardia, anzi, si adopera giorno dopo giorno per ricercare tutte le possibili alternative al fine di creare le occasioni favorevoli per commercianti e cittadini.