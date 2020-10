CELANO: DE SANTIS, OPERATIVO IL PUNTO COVID NEL NOSTRO COMUNE

“Il punto Covid al Comune di Celano è realtà”. Lo annuncia l’Assessore alla sanità del Comune di Celano dott.ssa Antonella De Santis, che ne aveva promesso ed anticipato l’istituzione durante la campagna elettorale delle scorse elezioni amministrative.

“E’ grazie all’Amministrazione comunale e alla sensibilità del Sindaco Settimio Santilli se oggi possiamo dire che lo sportello Covid-19 è già operativo – afferma l’Assessore De Santis – Il punto Covid- 19 rappresenta un’unità di supporto, vicinanza e sostegno per tutta la cittadinanza celanese. Un punto che possa raccogliere e seguire, con informazioni e percorsi corretti, le problematiche e le paure legate a questo periodo buio dell’umanità”.

Il Punto Covid è stato istituito attraverso la funzione Sanità del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per garantire supporto e assistenza in particolare ai cittadini positivi al Covid-19 e ai cittadini in quarantena, in sorveglianza attiva a seguito del contatto stretto con persone positive al Covid-19.

Il numero di telefono del Centro Operativo (C.O.C) è il seguente: 3476348465 e sarà attivo tutti i giorni, compreso i festivi, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 15 alle 20.