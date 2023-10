CELANO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NIDO COMUNALE “A.PRODIGO” IN PIAZZA AIA VALORE DELL’OPERA 2.750.000 €. SANTILLI: SI CHIUDE IL PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA DELLA AMMINISTRAZIONE CHE HA VISTO RINNOVARE COMPLETAMENTE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DOPO OLTRE 70 ANNI

Il nuovo asilo nido “A.Prodigo” in piazza Aia, non rappresenterà solo un nuovo complesso scolastico, ma anche la prima pietra miliare per la riqualificazione del centro storico di Celano, un’occasione straordinaria di ricomposizione delle relazioni all’interno del nostro tessuto sociale e di promozione di vecchi e nuovi valori culturali ed urbanistici.

La struttura verrà realizzata su un unico piano fuori terra, di cui solo una limitata porzione anche al piano interrato, sarà costituita da 3️ sezioni per un massimo di 77 bambini.

Verrà dunque ampliata l’offerta formativa della nostra città che sarà erogata in un’unica sede.

Con questa ennesima struttura scolastica demolita e ricostruita con le più moderne tecnologie antisismiche e di efficientamento energetico, dichiara il Sindaco di Celano ing. Settimio Santilli, si chiude definitivamente il programma di edilizia scolastica della amministrazione che ha visto rinnovare completamente TUTTE le nostre scuole di ogni ordine e grado dopo oltre 70 anni.

Tutto ciò, continua il Sindaco, non deve rappresentare un vanto per l’amministrazione, che ha l’unico pregio di aver avuto una visione politica, una programmazione lungimirante e aver creduto e lavorato intensamente anche quando sarebbe stato più facile mollare la presa, bensì rappresenta l’aver costruito le fondamenta della nostra società sull’istruzione e sulla cultura, erette e coltivate in ambienti sicuri, confortevoli e sereni.”