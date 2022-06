CELANO. DOMANI L’ULTIMO SALUTO A FRANCESCO ULANIO

Domani Celano e non solo daranno l’ultimo saluto al dottor Francesco Ulanio. I funerali avranno luogo domani Mercoledì 8 Giugno 2022 alle ore 16,30 nella Parrocchia di San Giovanni. Una giornata di lutto per Celano, dove si piange un uomo, un professionista, una persona seria e perbene. Amico di tutti, ha, nel corso degli anni in cui ha esercitato la professione di medico, aiutato e curato moltissime persone. Gli stessi pazienti che oggi lo piangono.

Francesco Ulanio è morto a seguito di un improlvviso quangto fatale malore, mentre si trovava a Montesilvano con la famiglia. Lascia la moglie e tre figli.

Alla Famiglia Ulanio e Morgante, le più sentite condoglianze della redazione del Il Faro24