CELANO. DOMANI TORNA LO STORICO MERCATO DEL VENERDÌ IN PIAZZA IV NOVEMBRE E IN PIAZZA AIA

Dopo alcune settimane di assenza riparte a Celano il tradizionale mercato del venerdì.

Da domani, infatti, la storica Piazza IV Novembre, insieme a Piazza Aia, torneranno ad animarsi dei colori e del via vai tra le bancarelle allestite dai venditori ambulanti, il tutto nel rispetto delle norme anti-covid. La notizia sarà ben accolta non solo dai commercianti interessati, ma anche dai cittadini che potranno godere di qualche ora da dedicare allo shopping prenatalizio. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Settimio Santilli, dopo le precedenti iniziative, quali la sosta gratuita ed i buoni spesa per le famiglie più bisognose, si è attivata con decisione per creare le possibilità di un ristoro economico per le attività commerciali. “In questo periodo di emergenza il settore economico è senz’altro tra quelli più colpiti”, dichiara l’Assessore alla Città Piero Ianni, il quale continua “Per tale motivo l’Amministrazione comunale ha ripristinato, in totale sicurezza e nel rispetto della normativa anticovid, il mercato del venerdì.”

L’iniziativa segue di poche ore il passaggio della Regione Abruzzo dalla zona rossa a quella arancione, passaggio che concede la possibilità di riavviare il commercio, soprattutto in questi giorni che precedono le festività natalizie.