CELANO E TAGLIACOZZO UNITE NEL NOME DEL BEATO TOMMASO, PRIMO AGIOGRAFO DI SAN FRANCESCO

“Accomunati da Tommaso da Celano verso il 2026, VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi…”. È il filo conduttore della conferenza stampa svoltasi questa mattina nella Sala consiliare del Municipio con la Alla presenza di Settimio Santilli sindaco di Celano e di Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo, è stata presentata la Convenzione – deliberata dai rispettivi Consigli comunali- per la partecipazione al bando di assegnazione di contributi per “Interventi di rigenerazione urbana” a norma della Legge 234/2021, articolo 1, commi dal 534 al 542. All’incontro con la stampa hanno partecipato anche gli amministratori di Celano, il vicesindaco Piero Ianni, gli assessori comunali Lisa Carusi e Cinzia Contestabile e la consigliera Divina Cavasinni. Per il Comune di Tagliacozzo hanno presenziato il vicesindaco Anna Mastroddi e il consigliere comunale Roberto Giovagnorio. Nel corso degli interventi, sollecitati dalle domande dei giornalisti partecipanti, è emerso oltre all’importante aspetto architettonico e urbano anche la valenza culturale e religiosa del progetto che ruota attorno alla figura di Tommaso da Celano, primo agiografo di San Francesco d’Assisi. A tal proposito è stata rievocata la suggestiva cerimonia di traslazione del corpo del Beato Tommaso che già nel 2019 aveva unito le due comunità. E’stato raccolto anche l’invito del Professor Francesco Sabatini, già ospite a Celano, che ha espresso di volontà di promuovere e divulgare non solo la storia e la vita del Beato Tommaso ma anche e soprattutto il Dies Irae, opera a lui attribuita. Sempre nel corso della conferenza stampa il Sindaco Settimio Santilli ha, inoltre, messo in evidenza l’importanza storica e la strategica posizione dell’edificio Don Minozzi, che sarà oggetto della rigenerazione urbana. La struttura, adiacente al Castello Piccolomini, infatti, verrà destinata Centro culturale ad uso sociale educativo e museo interattivo. La realizzazione di tale progetto costituirà un ulteriore tassello di unione e collaborazione tra le comunità di Celano e Tagliacozzo.