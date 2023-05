CELANO. ECCO I PROGETTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA, SOSTENIBILE ED INNOVATIVA DEL CENTRO STORICO. SARANNO COINVOLTI I TECNICI LOCALI E I CITTADINI

“La rigenerazione urbana, che sia nello stesso tempo innovativa e sostenible, è una sfida ambiziosa e a lungo termine per l’amministrazione, perché non è immediata e richiede molta riflessione, tempi giusti ed adeguati per non incorrere in errori che sarebbero irreversibili per la città”.

Così il Sindaco di Celano ing. Settimio Santilli anticipa, con termini politici e di lungimirante programmazione amministrativa, quelli che potrebbero essere i contenuti e le realizzazioni che dovrebbero dare un nuovo volto e un nuovo assetto non solo al centro storico, ma a tutto il tessuto urbano della cittadina marsicana.

“In un mondo che si trasforma sempre più velocemente e imprevedibilmente, il maggior rischio è proprio non adattarsi al cambiamento rimanendo fermi – continua il Sindaco Santilli – mentre al contrario qualsiasi forma di cambiamento, che deve essere assolutamente partecipato e condiviso coi cittadini, è allo stesso tempo necessario per mettersi al passo coi tempi per il nostro centro storico, per Piazza IV Novembre datata 1967 e tutta la viabilità connessa”.

Per dare concretezza al “sogno” è stato esperito il bando di concorso idee per la “Rigenerazione urbana del Centro Storico di Celano” per un importo complessivo di 72.145,26 euro finanziato mediante il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. Sono state presentate quattro idee progettuali valutate da un’apposita commissione di specialisti in urbanistica che ha redatto la relativa graduatoria di merito.

Una inziativa ambiziosa e ad ampio raggio, con una veduta futurista e innovativa della Città. Una serie di interventi che dovranno essere assorbiti dall’opinione pubblica, un restayling del luogo più frequentato di Celano, che necessariamente deve essere oggetto di ampie e partecipate discussioni. Per questo motivo sabato 20 maggio dalle ore 08:00 fino alle 13:00 nella Sala consiliare del Municipio, nel corso di una tavola rotonda, le quattro idee progettuali verranno illustrate dagli stessi tecnici agli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri, in maniera da poter condividere eventuali proposte e confrontarsi nel merito. È intenzione dell’amministrazione comunale, infatti, creare un filo diretto tra i tecnici ed i cittadini per illustrare i contenuti delle idee, per poter far esprimere eventualmente anche a loro suggerimenti, pareri, divenendo i principali protagonisti del cambiamento. Le avverse e mutevoli condizioni meteorologiche non permetteranno in questo weekend di esporre le idee progettuali ai cittadini in Piazza 4 novembre, iniziativa che tuttavia verrà intrapresa in uno dei fine settimana del prossimo mese di giugno.

“Tengo a ribadire ancora una volta – aggiunge il Sindaco – che dovrà essere una rigenerazione urbana che si modelli architettonicamente all’edilizia storica presente nel nostro centro urbano rispettandone i materiali, i monumenti e i luoghi esistenti, ma soprattutto che trasformi Piazza IV Novembre in una piazza dinamica capace di adattarsi alle esigenze della città e dei cittadini, che sia attrattiva per le famiglie e i turisti, e non sia più statica come ora, usata per lo più solo come rotatoria, non più vissuta appieno dalla collettività e completamente vetusta nella pavimentazione”.

A proposito di Piazza IV Novembre il Sindaco Santilli fornisce un elemento molto significativo che deve indurre tutti a una profonda riflessione.

“Dai rilievi del traffico effettuati per redigere il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, è emerso un dato: in tre soli giorni in piazza IV Novembre sono transitati 41.600 veicoli sia in entrata che in uscita, che è lo stesso flusso di transito in un giorno dell’autostrada Firenze-Bologna”.

“Oltre al numero esorbitante dei veicoli, quello che emerge chiaramente è che la Piazza ha perso il suo ruolo naturale aggregativo e sociale, perché tanti veicoli vi entrano e tanti ne escono essendo intesa solo come una rotatoria, che ha come diretta conseguenza che in Piazza non si ferma quasi nessuno” conclude il Sindaco Santilli.