CELANO, ECCO L’ANGOLO DELLA PREVENZIONE IN AMBITO ONCOLOGICO

Si è svolta sabato 13 maggio, alle ore 11:30, la cerimonia di inaugurazione dell’angolo rosa, a ridosso delle mura del Castello Piccolomini.

L’iniziativa, denominata simbolicamente ‘Angolo della prevenzione”, prevede appunto l’installazione di due panchine rosa e una targa informativa sul tema della prevenzione in un luogo molto frequentato della nostra Città, in modo da attirare l’attenzione e sensibilizzare la cittadinanza su un tema rilevante, quale appunto quello della Prevenzione in ambito oncologico.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti del lavoro fino qui svolto dall’attuale Amministrazione comunale – dichiarano il Vicesindaco Piero Ianni e Divina Cavasinni, consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità, Famiglia, Disabilità e Cimitero – che su tale tematica è stata da sempre molto attenta e propositiva. La prevenzione è sicuramente uno dei passaggi fondamentali per prevenire l’insorgenza di forme di patologie ben più gravi”.

“Negli ultimi anni – continuano – oltre a campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, sono state organizzate e promosse anche iniziative di carattere informativo con una serie di convegni, svolti all’interno dell’Auditorium “E. Fermi”, organizzati in collaborazione con la LILT e con la partecipazione di illustri medici specialisti come il dott. Addari ed il dott. Leone, che ringraziamo per la disponibilità a nome dell’intera cittadinanza.

Non per ultimo, ricordiamo la collaborazione del compianto dott. Francesco Ulanio che tanto ha fatto per Celano, sia per contrastare la pandemia da COVID-19 che per promuovere e divulgare un uso corretto e appropriato della prevenzione in ambito oncologico.