CELANO. EMERGENZA COVID-19, CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE, 5 DENUNCE E CENTINAIA DI VERIFICHE

5 denunce per violazione all’art. 650 del c.p. per essere usciti senza una comprovata causa che lo permettesse, 242 autovetture e 149 negozi controllati. Sono i numeri di una settimana di controlli da parte della Polizia Locale di Celano.

Gli agenti coordinati dal comandante Giuseppe Fegatilli, sono impegnati, così come le altre forze dell’ordine, a far rispettare il decreto in merito all’emergenza legata al Coronavirus. I denunciati hanno tentato di accampare scuse o giustificazioni che si sono rivelate presto false, da chi era andato in farmacia a chi invece era stato dal meccanico o a fare la spesa. Giustificazioni che non hanno ingannato gli agenti della polizia locale che hanno richiesto le prove delle loro dichiarazioni, come ad esempio gli scontrini, che ovviamente non sono stati forniti o incalzati da altre domande non hanno saputo rispondere e quindi sono stati denunciati. Il sindaco Settimio Santilli, ha fatto potenziare sull’intero territorio comunali i controlli da parte degli agenti, che quotidianamente attraverso i posti di controllo sulle arterie più trafficate e non solo, verificano se chi è in giro abbia un giustificato motivo.

Polizia locale che sta passando al setaccio anche i vari negozi aperti, verificando se si rispettano le distanze e tutto ciò che prevede il decreto del governo. Non solo polizia locale, impegnati sul territorio comunale anche i Carabinieri della stazione cittadina e, come avvenuto domenica, anche la Guardia di Finanza, fiamme gialle che hanno effettuato diversi controlli stradali e verificato chi si stava spostando. A Celano, oltre i controlli, il comune ha messo in campo diverse forme di comunicazione,utilizzando il web e anche i messaggi fonici.