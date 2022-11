CELANO, GIORNATA DI PREVENZIONE NEL RICORDO DEL DOTTOR FRANCESCO ULANIO

Prevenire è vivere: è stato questo lo slogan adottato per celebrare la “Giornata di prevenzione oncologica” organizzata dalla LILT, con patrocinio e contributo dal Comune di Celano e in particolare della Presidente del Consiglio Silvia Morelli e della Consigliera delegata alla famiglia e disabilità Divina Cavasinni. Nel corso del convegno è stata ricordata la figura del dott. Francesco Ulanio, prematuramente scomparso, al quale la giornata è stata dedicata. E come ha tenuto a sottolineare la Presidente del Consiglio Silvia Morelli, tutte le giornate di prevenzione che il Comune organizzerà in seguito verranno dedicate al dott. Ulanio che tanto ha fatto per i suoi concittadini. L’importante evento si è svolto nella sala conferenze dell’Auditorium E. Fermi e ha preso il via con le conferenze informative e sulla prevenzione dei tumori al seno e alla prostata per poi proseguire con delle visite ed ecografie gratuite fatte dai dottori Antonio Addari e Pierluigi Leone. La Presidente del Consiglio Silvia Morelli ha rivolto parole di vivo apprezzamento per il Sindaco Settimio Santilli e per il Vicesindaco Piero Ianni che hanno fortemente voluto che questa edizione della giornata di prevenzione fosse dedicata anche agli uomini.