CELANO. GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO, SANTILLI: L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO SOLO RIMANDATA

A Celano rimandata, causa ovviamente le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, l’inaugurazione della del Centro per l’Autismo, struttura che si trova in via Stazione.

Oggi avremmo dovuto festeggiare il Centro per l’autismo per la cui realizzazione abbiamo dedicato insieme a voi anima e corpo da anni”, ha spiegato il Sindaco Settimio Santilli. “Sarà un fiore all’occhiello per Celano e non solo. E’ solo rimandata l’inaugurazione. E’ solo rimandata”. “Ci rifaremo con gli interessi insieme a voi. Non dimentichiamoci mai di chi è meno fortunato di noi”.

SU IL MORALE. SU, SU. SEMPRE CON VOI E MAI SOLI.