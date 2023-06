CELANO. IDEE E PROGETTI SULLA RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E INNOVATIVA DEL CENTRO STORICO. DOMENICA 25 CONFRONTO PUBBLICO CON I CITTADINI

“Progetti idee sulla rigenerazione urbana, sostenibile e innovativa del centro storico di Celano”: così è stata denominato la giornata promossa dall’Amministrazione comunale, che si svolgerà domenica prossima 25 giugno in piazza IV Novembre a Celano. Sarà l’occasione per presentare ufficialmente i progetti di riqualificazione della stessa piazza, di avviare un confronto costruttivo tra i tecnici e i cittadini che potranno rivolgere domande chiarificatrici, proporre suggerimenti utili al miglioramento dei progetti. La giornata dedicata al restyling della Piazza e del centro storico, avrà inizio alle ore 11 e si concluderà alle ore 19.

In altri termini i cittadini ed i tecnici si confronteranno sui temi che maggiormente interessano l’opinione pubblica quale sapere che piazza sarà, quali saranno i sostanziali cambiamenti nell’assetto urbanistico e nella mobilità del centro storico di Celano e come verranno accolte le principali novità.

“Abbiamo un sogno – dice il Sindaco Settimio Santilli – una nuova visione del centro storico della Città, ovvero realizzare una piazza dinamica, funzionale, che superi il concetto di staticità, essendo ormai ridotta ad una mera rotatoria, che serve solo a circoscrivere il traffico degli autoveicoli. Nel corso degli anni la piazza ha perso il ruolo di centro nevralgico e di luogo aggregativo e di socializzazione che le deve appartenere”.

Sulla nuova dimensione urbanistica del centro storico il dibattito è iniziato con la tavola rotonda tenutasi con gli ordini professionali nelle scorse settimane, alla quale hanno partecipato un gran numero di tecnici e professionisti altamente qualificati. Nel corso di quella intensa e proficua giornata di lavoro sono stati presentati, illustrati e discussi dagli stessi tecnici, i progetti prescelti tra quelli che hanno vinto il concorso di idee per la “Rigenerazione urbana, sostenibile e innovativa del centro storico di Celano”.

“Con la presentazione delle idee progettuali – prosegue il Sindaco Santilli – è stato realizzato il primo step del progetto, ovvero coinvolgere l’opinione pubblica, in maniera del tutto legittima e democratica. L’obiettivo di questa fase come richiedeva il bando stesso di cui siamo stati vincitori, è ascoltare le opinioni dei cittadini sulle idee proposte. Prima di trasformare queste idee in un vero progetto esecutivo, ci sarà bisogno di una profonda riflessione e lavoro programmato e pianificato che richiede più fasi di studio”.

“La piazza, struttura su cui si svilupperà e da cui dipenderà tutto il resto del progetto, dovrà cambiare aspetto, per rimodularsi e adattarsi considerando le mutate esigenze dei cittadini e della città stessa nel corso dell’anno, dal mercato del venerdì, alle festività estive e natalizie, agli eventi. Insomma potrà e dovrà cambiare fisionomia di volta in volta. C’è dunque tanto lavoro da fare prima di arrivare al progetto esecutivo, ma intanto si parte da idee e pensieri concreti da discutere e condividere” conclude il Sindaco Santilli.