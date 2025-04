CELANO,  IL COMUNE SI ILLUMINA DI BLU. MORELLI: “SENSIBILIZZARE I CITTADINI AFFINCHÉ SI AVVICININO AL MONDO DELL’AUTISMO IN MODO SANO E SENZA PREGIUDIZI”

Il 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Celano accenderà le luci del municipio di blu per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’autismo e sulla necessità di una maggiore comprensione ed inclusione.

L’autismo, o disturbo dello spettro autistico, è tipicamente diagnosticato durante l’infanzia, ma non è raro che segnali possano emergere anche in età adulta. È fondamentale sottolineare che l’autismo non è una malattia, bensì un disturbo del neurosviluppo che nasce durante la fase fetale. Le persone affette da questo disturbo possono incontrare difficoltà nelle interazioni sociali e nella comunicazione, mostrando spesso interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. Ogni individuo con autismo è unico, con manifestazioni e necessità diverse, rendendo essenziale un approccio personalizzato al sostegno.

In questo contesto, la “Casa dei Sogni”di Celano, riveste un ruolo cruciale nella Marsica e nella provincia dell’Aquila, essendo l’unica struttura ad offrire trattamenti ABA (Applied Behavior Analysis). Questo approccio sistematico è in grado di ridurre comportamenti disfunzionali e di migliorare la comunicazione, l’apprendimento e le interazioni sociali.

“La Casa dei Sogni rappresenta un valore sociale inestimabile per le famiglie e i ragazzi che la frequentano” – affermano il Sindaco Ing. Settimio Santilli e l’Avv. Silvia Morelli, delegata alla disabilità e alle politiche sociali. “L’associazione ‘Alba’ e la fondazione Onlus ‘Oltre le parole’, che gestiscono il centro, vantano un’esperienza consolidata nel settore, con personale altamente qualificato”.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Santilli, si impegna a sostenere incondizionatamente la Casa dei Sogni e a potenziare i servizi attraverso una rete di collaborazioni con enti superiori. “Molto è stato fatto, ma c’è ancora tanto da realizzare. Non abbiamo paura di metterci in gioco per rafforzare i servizi. Aderiamo a questa iniziativa per riflettere sull’autismo e per contribuire a creare un ambiente inclusivo e senza pregiudizi” – concludono Santilli e Morelli.