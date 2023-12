CELANO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA PER IL 2024/2026. SINDACO SANTILLI: OPERE IN CORSO E IN PROGRAMMAZIONE CHE CAMBIERANNO IL VOLTO ALLA CITTÀ

Si è concluso con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno e con una dichiarazione finale di grande interesse e completa del Sindaco Settimio Santilli il consiglio comunale di Celano, convocato per esaminare, discutere e approvare rilevanti argomenti, tra i quali spiccano per importanza il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 e il bilancio di previsione finanziario 2024.

Dopo una ampia e partecipata discussione sui vari argomenti posti all’ordine del giorno, il Sindaco Santilli, ha diffusamente rendicontato sulle tante attività svolte e le innumerevoli iniziative portate a buon fine dall’amministrazione comunale in questo anno che sta per concludersi.

“Quello che abbiamo fatto nel campo sociale ad esempio è qualcosa di straordinario – ha detto il Sindaco – con il centro per l’autismo, unico presente in Marsica, il centro polifunzionale per disabili Peter Pan, la riqualificazione sismica ed energetica delle edilizia residenziale pubblica per oltre 6.000.000 di euro di investimenti con fondi ministeriali, il sostegno attraverso le borse lavoro alle famiglie in difficoltà, l’esenzione di queste dal pagamento dell’IMU, che è stata mantenuta al minimo per le altre famiglie così come le altre tasse e imposte comunali”.

“Si tratta di un lavoro intenso e complesso di cui va ringraziata tutta la macchina amministrativa per competenza e responsabilità e chi la dirige nella persona della Dott.ssa Di Censo – ha proseguito il Sindaco – che ci ha permesso di poter investire ingenti risorse economiche intercettate attingendo alle varie forme di finanziamento regionale e nazionale. Per la messa in sicurezza delle scuole cittadine sono stati e saranno spesi oltre 20 milioni di euro, garantendo alla popolazione scolastica di Celano, di ogni ordine e grado, strutture sicure e a norma, dotate di comfort e di strumenti didattici innovativi e funzionali. Sempre in tema di messa in sicurezza stiamo investendo 4 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico sul versante a nord di Celano, a Sardellino e alle Muricelle, importanti interventi saranno eseguiti sulle strutture sportive, sulla riqualificazione dei quartieri, sulla pubblica illuminazione con il PPI, sulle fogne a Sud di Celano e su un parco giochi. Non dimentichiamo quanto è stato fatto nel settore culturale e ricreativo. Sono state programmate e realizzate, con grande consenso di pubblico, alcune iniziative di respiro nazionale, quale l’Anno federiciano, la rievocazione del Primo Presepe di San Francesco, narrato da Tommaso da Celano, su cui investiremo con un film per farne conoscere meglio le gesta, e tanti eventi estivi e natalizi con personaggi di rilievo che il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto.”

“Abbiamo vissuto un periodo molto difficile – ha detto ancora il Sindaco Santilli – da cui non era semplice ripartire e se oggi stiamo portando a termine quanto ci eravamo prefissati è grazie alla maturità, coerenza ed affidabilità dei miei colleghi consiglieri comunali che ringrazio.”

Nel corso del consiglio comunale è stato approvato inoltre il Bilancio di previsione finanzio per l’anno 2024. A tal proposito l’assessore al Bilancio Cinzia Contestabile dichiara:

“Questo bilancio è la cornice di una previsione politica che si traduce negli stanziamenti necessari per completare e realizzare le opere volute dalla volontà politica. Sul PNRR abbiamo voluto cogliere tutte le opportunità che si sono presentate”.

“Voglio, inoltre, sottolineare, come assessore al Bilancio che la data del 28 dicembre è importante , in quanto l’amministrazione ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 dando risposte adeguate alle tante esigenze della Città a cominciare dal mantenimento inalterato della pressione fiscale” – conclude l’assessore Contestabile.