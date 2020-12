CELANO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA RIDUZIONE TARI E INCENTIVI PER LE RICOSTRUZIONI IN CENTRO STORICO

Importante Consiglio comunale quello che si è tenuto a Celano. L’Assise Civica ha deliberato in merito alla riduzione della TARI per l’Anno 2020, recependo le direttive in materia emanate per fronteggiare i problemi economici provocati in alcune categrie e settori dall’emergenza Coronavirus e approvato il piano per incentivare la ricostruzione in centro storico e non solo.

“Ieri in sede di consiglio comunale straordinario”, ha spiegato il Sindaco Settimio Santilli, “sono stati deliberati i seguenti importanti punti all’ordine del giorno:

la riduzione della TARI (tassa sui rifiuti) del 20 % solo per l’anno 2020 (tassazione 2021):

per le utenze non domestiche di cui sia stata disposta la sospensione dell’attività attraverso i DPCM sulla base dei relativi codici ATECO;

per le utenze domestiche che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale.

Approvazione del Piano Economico Finanziario per la TARI.

Riduzione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ovvero:

ESONERO del pagamento del contributo di costruzione per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia per la zona A – Centro Storico e degli edifici che versano in STATO DI RUDERE del vigente P.R.G.

RIDUZIONE DEL 70% del pagamento dell’onere relativo agli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia per la zona B1 Residenziale di ristrutturazione o completamento del vigente P.R.G.

RIDUZIONE DEL 30% del pagamento dell’onere relativo agli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia per le restanti zone del vigente P.R.G.

per gli ampliamenti una – tantum previsti sia dal PRG, sia da norme regionali o statali si applica l’onere relativo ad interventi di ristrutturazione onerosa ridotto del 20%.

Per quanto riguarda gli incentivi alla ristrutturazione, l’amministrazione comunale di Celano intende soprattutto dare impulso al recupero del patrimonio edilizio del nostro centro storico, incluso i ruderi abbandonati, e dare ulteriore slancio alla formula statale dell’ECOBONUS del 110%.