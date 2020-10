CELANO. IL COVID PORTA VIA LA STORICA MAESTRA MARIA ZAURRINI

Era ricoverata presso la struttura Don Orione di Avezzano. Purtroppo la storica Maestra di Celano Maria Zaurrini ha contratto il covid e non ce l’ha fatta. Di seguito le parole del sindaco Settimio Santilli:

Con Maria Zaurrini avevo condiviso tante iniziative in onore del suo compianto e tanto amato marito Italo Mascitti, dalla piazzetta all’Aia dedicata a lui, al museo di reperti storici e archeologici, di arte sacra e profana di Santa Maria Valleverde inaugurato con Padre Osvaldo Lemme.Donna tanto energica e volitiva era sempre propensa a intraprendere con grande entusiasmo iniziative culturali mai banali per Celano, per le quali si spendeva senza mai risparmiarsi.Avevo ricevuto la settimana scorsa la notizia della sua positività al Covid-19 all’interno dell’Istituto Don Orione di Avezzano dove era ricoverata da circa due anni, da allora nostro malgrado non eravamo riusciti più ad avere notizie, fino a ieri in tarda serata quando mi è arrivata la spiacevole notizia della sua morte.A lei e alla sua famiglia le più sentite condoglianze dalla comunità celanese.