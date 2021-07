CELANO. IL DOTTOR BASILIO PERTOSA NUOVO SEGRETARIO COMUNALE, VENERDÌ 30 LUGLIO CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO SANTILLI: QUESTA AMMINISTRAZIONE LAVORERÀ SODO PER IL BENE DELLA CITTÀ

Venerdì prossimo, 30 luglio, si terrà il Consiglio Comunale a Celano, il primo dopo il reintegro del Sindaco Santilli. L’Assise civica sancirà ufficialmente la ripartenza dell’Amministrazione comunale, la seduta vedrà anche la presenza del nuovo Segretario Comunale il dottor Basilio Pertosa.

“Abbiamo un nuovo segretario comunale: il dottor Basilio Pertosa; abbiamo costituito la nuova giunta e ad ogni consigliere sono state affidate deleghe specifiche secondo le proprie competenze e professionalità per operare al meglio ed autonomamente”, ha scritto il Sindaco Santilli sulla sua pagina Fb.

“Sono convinto che questa Amministrazione farà benissimo e lavorerà sodo per il bene della città, affinché sia sempre più a misura d’uomo in ogni quartiere e per ogni servizio.

Venerdì 30 luglio alle ore 10 ci sarà il Consiglio Comunale che sancirà la ripartenza della città.

Il “Tanto peggio, tanto meglio”, il disfattismo e la retorica dovranno lasciar spazio ad ottimismo, entusiasmo, concretezza e positività.

Abbiamo iniziato intanto col rimettere in moto tutte le azioni per ridare il consueto decoro a Celano.

Il parco giochi “Santa Rita” è stato riaperto.

L’area ludico-ricreativa al Sacro Cuore oltre ad ospitare al mattino il giardino estivo per i più piccini, da oggi dalle ore 17 alle ore 22 sarà aperta liberamente e gratuitamente ai ragazzi per giocare e fruire delle strutture sportive a disposizione.

Dovremo far parlare i fatti, non le bocche.

Abbiamo le idee molto chiare, RIPARTIAMO!”