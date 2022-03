CELANO. IL PROFESSOR SABATINI, ILLUSTRE LINGUISTA, IN VISITA AL COMUNE. ACCOLTO DAL SINDACO SANTILLI E DAGLI ASSESSORI CARUSI E DE SANTIS

Ieri mattina il professor Francesco Sabatini, profondo conoscitore e divulgatore della lingua italiana nel mondo, ha fatto visita al Comune. E’ stato accolto in Municipio dal Sindaco Settimio Santilli e dagli Assessori Lisa Carusi (Istruzione ) e Antonella De Santis (Cultura). Il cordiale incontro si è tenuto nella “sala del trono”, come lo stesso professor Sabatini ha simpaticamente rinominato la stanza del Sindaco. Il professor Sabatini si è intrattenuto con il Sindaco e gli Assessori per alcuni minuti, prima di procedere alla consueta foto di rito. Alla visita in Comune del noto esperto della lingua italiana ha fatto seguito la consegna di una targa da parte dell’Amministrazione Comunale di Celano.

“Siamo onorati della vista del professor Sabatini – dice il Sindaco Santilli – in quanto abbiamo potuto constatare la profonda umanità e competenza del noto linguista. Ha avuto il grande merito di aver avvicinato i giovani alla lingua italiana, contribuendo in tal modo alla sua diffusione in tutto il mondo. Una figura di grande spessore culturale e personale”.