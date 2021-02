CELANO. IL SINDACO SANTILLI COMPIE GLI ANNI, ARRIVANO GLI AUGURI DEI RAGAZZI AI QUALI IL PRIMO CITTADINO CONCESSE IL CAMPO DA CALCIO DELLA SCUOLA PER GIOCARE LONTANO DALLA STRADA

“ Ogni giorno sarebbe stato buono ,ma il 10 Settembre, quando i (ragazzi del campetto), come da accordi presi riconsegnarono le chiavi del campo da calcio dell’istituto “G. D’Annunzio”, il nostro Sindaco Settimio Santilli non volle ringraziamenti pubblici per evitare la strumentalizzazione dei ragazzi, eravamo in piena campagna elettorale”, ha ricordato Lara Di Renzo, la quale si fece portavoce dei ragazzi che chiedevano uno spazio dove giocare a calcio. “Oggi è il suo compleanno signor Sindaco e quale occasione migliore per ringraziarla pubblicando le foto e la gioia negli occhi dei nostri ragazzi? Tutti ricorderanno che il campo fu concesso ai ragazzi per poter giocare nelle spensierate giornate estive dal nostro Sindaco Settimio Santilli con gentile autorizzazione anche del preside Massimo Pizzardi e ne seguì una polemica sterile compensata dalla riservatezza ed eleganza del gesto del signor Settimio Santilli, allora Sindaco uscente e di lì a poco rieletto nostro Sindaco, a non pubblicizzare un momento prezioso per i ragazzi. Buon compleanno signor Sindaco, buon compleanno Settimio il sindaco dei grandi e dei piccoli”.

