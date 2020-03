CELANO. IL SINDACO SANTILLI DISPONE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DAVANTI I SUPERMERCATI PER IMPEDIRE GLI ASSEMBRAMENTI

“Mi sto inventando di tutto per farvelo capire”, HA SCRITTO IL PRIMO CITTADINO SULLA SUA PAGINA fb, “di tutto, ma così oltre a non aiutarmi, non ne verremo a capo facilmente. Ho disposto un AGENTE DI POLIZIA LOCALE davanti ad ogni parcheggio di supermercato per non farvi assembrare. Il cibo non finisce, i supermercati saranno aperti anche domani. Non vi fate prendere dal panico, non vi lasciamo soli, ma tutti insieme dobbiamo collaborare ed esser responsabili”.

Santilli che da quando è iniziata l’emergenza sta portando avanti un’azione di sensibilizzazione al rispetto delle regole e soprattutto a invitare le persone a non uscire da casa, sta utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione: l’impiego della polizia locale, comunicazioni social, foniche per le strade della città.