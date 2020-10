CELANO. IL SINDACO SANTILLI VARA LA SUA NUOVA AMMINISTRAZIONE, VICESINDACO PICCONE, MORELLI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si è insediata ufficialmente la nuova Amministrazione ed il Consiglio Comunale di Celano. Il Sindaco Settimio Santilli, nel corso dell’Assise Civica sono stati eletti il Presidente del Consiglio Comunale, l’Avvocato Silvia Morelli ed il Vicepresidente Vincenzo Torrelli.





L’opposizione, prima dell’inizio dei lavori ha fatto sapere di aver presentato una richiesta di verifica su l’eleggibilità dei componenti dell’Assise.

“E’ per me motivo di grande orgoglio essere qui, un grazie va ovviamente ai cittadini che votando hanno espletato il loro diritto democratico, rivolgo un in bocca al lupo a tutti consiglieri. Doveroso ringraziamento va a coloro che si sono messi a disposizione in questa tornata elettorale, a Celano ha vinto la democrazia e tutti avreste meritato di stare qui. Sarò il Sindaco di tutti, aperto alle proposte che ci verranno presentate, abbiamo davanti a noi una sfida importante, abbiamo idee chiare per la città, la campagna elettorale ora è finita si inizia con la fase del lavoro”, ha evidenziato il Primo Cittadino”. Il Sindaco ha ricordato come nel segno della continuità si proseguirà con quei lavoro in cantiere ed in esecuzione avviati già nel suo primo mandato, a questi se ne aggiungeranno molti altri che riguarderanno tutta la Città.

“ Manterrò per me la delega all’ agricoltura”, ha spiegato ancora prima di presentare la sua giunta, “ settore importante per il quale bisogna avere una visione precisa e soprattutto lungimiranza”.

Ecco i componenti della giunta comunale: Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Filippo Piccone, Assessore alla Città e attività giovanili Piero Ianni. Assessore alla Cultura Sanità Antonella De Santis, Assessore allo Sport, Barbara Marianetti, Assessore all’Urbanistica Ermanno Bonaldi. Consiglieri con delega: Silvia Morelli, Sociale e Comunità Montana, Politiche Disabilità, Pari Opportunità e Famiglia, Divina Cavasinni. Istruzione e Personale Lisa Carusi. Bilancio Cinzia Contestabile, Turismo e Parco Regionale Sirente Velino, Tony Di Renzo, Politiche Formazione E Lavoro, Angela Taccone.

“ Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni che hanno portato alla costituzione di questo consesso, Celano ha dimostrato un forte spirito democratico”, ha dichiarato il Vicesindaco Filippo Piccone. “Buon lavoro a tutti, maggioranza ed opposizione, complimenti al Sindaco per la sua rielezione. Il risultato elettorale così chiaro nitido netto, ci impone un ulteriore senso di responsabilità. Mi auguro che ci sia un’opposizione che ci pungoli, ferma, puntuale ed incalzante. Ma che non svolga la sua azione in modo strumentale ovviamente”. “ A nome del gruppo ci associamo agli auguri alla giunta e al Sindaco”, ha esordito il Consigliere di minoranza Gesualdo Ranalletta, “ mi auguro un rapporto di collaborazione anche con l’opposizione, di rispetto dei ruoli, non saremo carta bollata e Procura, ma chiediamo di poter svolgere il nostro ruolo confrontiamoci seriamente per bene di Celano che deve essere al di sopra di tutto”.