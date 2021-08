CELANO. IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCONTRA GESTORI DI BAR E RISTORANTI

Una proficua riunione si è svolta questa mattina nella sala consiliare del Municipio, tra una delegazione dell’Amministrazione comunale e gran parte dei gestori di attività commerciali quali bar e ristoranti. L’incontro con gli operatori economici è stato fortemente voluto dall’attuale Amministrazione che da sempre ha mostrato una particolare attenzione e sensibilità nei riguardi delle problematiche inerenti un settore strategico per l’economia cittadina. Un segnale importante e un primo passo concreto per una ripartenza soprattutto in questo periodo di crisi dovuta all’emergenza scatenata dal virus Covid-19.

Alla riunione con i commercianti e pubblici esercizi hanno presenziato, infatti, il Vicesindaco con delega alla Città Piero Ianni, l’Assessore Lisa Carusi ed il Consigliere delegato al commercio Toni Di Renzo. Il confronto è stato aperto dalla relazione del Vicesindaco Ianni che ha fatto il punto sulla situazione del mese di agosto ed ha ribadito come l’Amministrazione comunale sia costantemente a sostegno delle attività commerciali, dei cittadini e dei tanti turisti che in questo periodo scelgono Celano come tappa per le loro vacanze. Dopo l’esposizione di alcune problematiche da parte dei gestori commerciali la riunione ha affrontato temi di natura prettamente tecnica quale l’allestimento dei bagni chimici, dal 20 al 29 agosto, come servizio a sostegno dei cittadini e dei turisti e per agevolare il lavoro di tutti i commercianti. Un altro argomento è stato quello della raccolta rifiuti, per il quale gli Amministratori e il comparto tecnico e di manutenzione hanno chiesto uno sforzo in più da parte di tutti soprattutto per mantenere un decoro urbano, a prescindere dalla raccolta prevista che sarà ovviamente assicurata anche nei giorni di festa. Un ulteriore passaggio di rilievo è stato quello riguardante la disinfestazione delle strade. E’ stato specificato, infatti, come, in questi giorni, verrà attivata in maniera alternata la disinfezione e la sanificazione delle strade, soprattutto quelle intorno al circuito del Castello Piccolomini, in questo periodo molto frequentate. Uno dei prossimi obiettivi che si è posto l’Amministrazione comunale è quello di predisporre un regolamento ad hoc per il decoro urbano dei bar, dehor ecc, in particolar modo quelli presenti nel centro storico, per offrire un’immagine più bella, più pulita e più accogliente di Celano. Nel corso della medesima riunione, infine, con l’approssimarsi dei festeggiamenti in onore dei S.S. Martiri è stato illustrato il piano di sicurezza che sarà in vigore in questo periodo. Il piano è stato presentato dal Comitato organizzatore dei festeggiamenti e il tecnico incaricato ha spiegato anche le regole antiCovid che devono essere applicate e rispettate.