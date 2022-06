CELANO. IN PENSIONE PIETRO GRAZIANI, OPERAIO STORICO DEL COMUNE, IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE

Pietro Graziani, operaio storico del Comune di Celano è andato in pensione. Graziani per anni si è occupato della manutenzione delle strade, della cartellonistica stradale, e di molto altro. Lavoratore prezioso per l’ente, è conosciuto e stimato da tutti a Celano. Oggi il meritato traguardo della pensione.

“ Pietro Graziani è stato per il Comune di Celano anzitutto un gran signore, oltre che un encomiabile ed inequiparabile lavoratore, sempre disponibile, voglioso, umile e serio”, ha ricordato il Sindaco Settimio Santilli.

“È una persona ed un indipendente che mancherà al Comune di Celano e del quale nutrirò sempre una grande stima e rispetto, e per questo non posso che augurargli il giusto e meritato riposo.

Buona pensione Pietro”.