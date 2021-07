CELANO. INCENDIO SU COLLE FELICETTA, ROGO SUBITO DOMATO DA VOLONTARI, PROTEZIONE CIVILE E CARABINIERI FORESTALI

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nella zona di Colle Felicetta, promontorio che sovrasta la città di Celano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente alcuni volontari, tra questi Sergio Villa e Valerio Villa, primi ad arrivare sul posto, la protezione civile di Celano, Tagliacozzo e Magliano dei Marsi, e i Carabinieri Forestali e della stazione di Celano. Le fiamme stavano propagandosi sia verso il bosco Ginepra, che porta alle gole di Aielli Celano che San Vittorino.

Ad andare in fumo circa 2 ettari e mezzo tra vegetazione e sterpaglie, i rilievi sono in corso ed effettuati dai Carabinieri forestali, i quali non stanno escludendo alcuna possibilità.