CELANO. INIZIANO LE RIPRESE DEL CORTOMETRAGGIO “CRISTIAN E SALLY”. IL SINDACO SANTILLI: “PROGETTO DALL’ALTO VALORE MORALE E SOCIALE”

Iniziano oggi a Celano le riprese del cortometraggio “Cristian e Sally” interpretato dall’attore marsicano Corrado Oddi, dall’attrice Simona Buono e dagli splendidi ragazzi del Centro Peter Pan di Celano. Saranno presenti diverse comparse di volti celanesi selezionati lo scorso 6 agosto al casting organizzato presso l’Auditorium E. Fermi.

“É un progetto ambizioso di alto valore morale e sociale dedicato a tre tematiche quantomai importanti come la disabilità, la ludopatia e la violenza sulle donne – dichiara il Sindaco Settimio Santilli – È oramai noto l’impegno e la vicinanza dell’amministrazione comunale a questi argomenti e noto in particolare l’impegno delle consigliere delegate Silvia Morelli e Divina Cavasinni entrambe operanti nel mondo del sociale. È un progetto di promozione per la nostra città ed in particolare per gli sportelli d’ascolto del centro antiviolenza e dipendenze della persona istituiti lo scorso luglio 2020. Questo cortometraggio vuole essere un ulteriore elemento di sensibilizzazione per i nostri cittadini e in particolare per i giovani verso la disabilità e vuole essere un invito a tutte le persone in difficoltà a rivolgersi ai nostri sportelli sempre operativi e assolutamente gratuiti.

Un doveroso ringraziamento – continua il Sindaco Santilli – va rivolto alle consigliere Morelli, Cavasinni e Contestabile che hanno portato avanti il progetto anche in mia assenza ed hanno fermamente creduto nella realizzazione di questo cortometraggio che sarà diffuso prima in molti festival nazionali e poi sarà divulgato nelle scuole per sensibilizzare a tali problematiche i ragazzi”

“Abbiamo sempre creduto – conclude il Sindaco Santilli – che l’istituzione degli sportelli d’ascolto presso il nostro polo sociale avrebbe dato qualcosa in più alla nostra città e così è stato e che il Centro Peter Pan e la Casa dei sogni vadano sostenuti. Siamo particolarmente orgogliosi ed entusiasti che durante i casting sia emerso qualche talento artistico con innate capacità di recitazione”.