CELANO. INIZIATI I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO POLIVALENTE IN VIA LA TORRE

Nell’ambito del programma di riqualificazione degli impianti sportivi, sarà rinnovato il campo polivalente del Palasport di via la Torre. Sono iniziati oggi i lavori, per un importo complessivo di 140 mila euro, che avranno la durata di circa un mese.

“L’amministrazione comunale – dice il Vicesindaco Piero Ianni – ha programmato questo intervento al fine di adeguare l’impianto di gara alle normative dettate dalla F.I.G.C., e per le due squadre cittadine, Futsal Celano e Sport Center Celano, di disporre di un campo di gara all’altezza dei campionati disputati”.

“Inoltre, con questo intervento la nuova pavimentazione del campo polivalente sarà idonea ed omologata per lo svolgimento di altre discipline sportive, quali la pallavolo e il basket” – conclude il Vicesindaco Ianni.

I lavori di riqualificazione del campo polivalente al Palasport riguardano: la rimozione di pavimentazione in legno; il recupero degli intonaci; l’applicazione di barriera al vapore; la posa in opera di nuova pavimentazione in parquet; lo spostamento delle attuali tribune sul lato opposto a quello attuale; la fornitura e posa in opera di attrezzature sportive e nuova tinteggiatura.

“Negli ultimi anni la pratica di questa disciplina sportiva – afferma Valeriano Fidanza consigliere comunale con delega allo Sport – ha avuto una crescita esponenziale e i risultati ottenuti dalla Futsal Celano e dallo Sport Center Celano, rispettivamente impegnati nel campionato nazionale di A2 e nel campionato di C1 regionale, ne sono la dimostrazione. Quindi un intervento di riqualificazione che si aggiunge ad altri lavori importanti, una giusta risposta dell’amministrazione a sostegno delle società, dei nostri giovani e dei numerosi tifosi presenti ogni settimana per sostenere i nostri ragazzi”.