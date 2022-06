CELANO. INIZIO LAVORI DI URBANIZZAZIONE IN VIA COPPA D’ORO. SINDACO SANTILLI: DOTEREMO LA ZONA DI ILLUMINAZIONE E DI RETE IDRICA E FOGNARIA

Proseguono secondo la tabella di marcia predisposta dall’Amministrazione Comunale gli interventi di riqualificazione dei quartieri e delle zone periferiche della Città di Celano. Le opere di rigenerazione urbana questa volta riguarda i lavori di urbanizzazione della strada bianca via Coppa D’oro, strada adiacente la SP 19 Ultrafucense. Gli interventi previsti sono rivolti in particolare alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, alla posa di un nuovo manto di asfalto e alla predisposizione dell’impianto idrico e fognario.

“Siamo inoltre in attesa della firma della convenzione con la Provincia dell’Aquila – dice il Sindaco Settimio Santilli – per iniziare l’iter per l’urbanizzazione della SP 19 Ultrafucense ormai densa di abitazioni civili e di insediamenti artigianali ed industriali che andranno ulteriormente ad ampliarsi ed a intensificarsi nei prossimi anni”.