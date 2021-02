“A causa di una rottura della rete idrica, il servizio potrebbe subire un’interruzione nella zona compresa tra via Cicivette a via dei Morti (Borgo Strada 14)”, ha fatto sapere l’assessore alla città Piero Ianni.

“I lavori per risolvere il problema sono già in corso, vi forniremo ulteriori aggiornamenti sul ripristino del servizio nel pomeriggio. Ci scusiamo per l’eventuale disagio”.