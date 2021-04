CELANO. INVESTÌ ED UCCISE UN 14ENNE, ANTIDORMI CONDANNATO A 5 ANNI DI RECLUSIONE

Dovrà scontare 5 anni di reclusione per aver investito ed ucciso un ragazzino di 14 anni. I fatti risalgono al maggio del 2016, quando Luigi Antidormi 38enne di Celano pluripregiudicato, investì con la sua auto Marco Zaurrini 14 anni che stava tornando a casa in compagnia di un coetaneo con il suo scooter.

Antidormi non si fermò a prestare soccorso ma fuggì rifugiandosi nella sua abitazione dove venne rintracciato dalla polizia accorsa sul luogo dell’incidente.

Un fatto che destò commozione in tutta la marsica, oggi Antidormi si trova rinchiuso in carcere per altri reati.