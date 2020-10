CELANO. ISTITUITO IL “PUNTO COVID” COMUNALE, SANTILLI: VOGLIAMO GARANTIRE UNO SPECIFICO SUPPORTO ED ASSISTENZA A 360º

“Abbiamo istituito uno SPECIFICO “PUNTO COVID” comunale attraverso la funzione SANITÀ del Centro Operativo Comunale (COC)”, ha spiegato il Sindaco Settimio Santilli.

“ Il NUMERO del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) è: 347-6348465

Il numero è attivo tutti i giorni (compreso i festivi) dalle ore 08 alle 14 e dalle ore 15 alle ore 20;

con la FUNZIONE SANITÀ “PUNTO COVID” vogliamo garantire uno specifico supporto ed assistenza a 360º in questa piena fase emergenziale Covid-19, ai:

CITTADINI POSITIVI AL COVID-19;

CITTADINI IN QUARANTENA IN SORVEGLIANZA ATTIVA PER CONTATTO STRETTO CON PERSONA POSITIVA AL COVID19.

NON SIETE SOLI E MAI LO SARETE.

INSIEME CE LA FACCIAMO”.